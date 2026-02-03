Eiran Cashin avgjorde när Blackburn sänkte Sheffield Wednesday

Blackburn vann med 1–0 mot Sheffield Wednesday

Eiran Cashin avgjorde för Blackburn

Sjunde förlusten i följd för Sheffield Wednesday

Målet i första halvleken blev matchens enda. Blackburn vann med 1–0 (1–0) hemma mot Sheffield Wednesday i Championship.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Blackburn höll nollan.

Blackburn–Sheffield Wednesday – mål för mål

Blackburn har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har fem förluster och 0–7 i målskillnad.

Det här betyder att Blackburn ligger på 21:a plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Noteras kan att Blackburn sedan den 5 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Blackburn tar sig an Norwich City i nästa match borta lördag 7 februari 13.31. Sheffield Wednesday möter Swansea City borta söndag 8 februari 13.01.

Blackburn–Sheffield Wednesday 1–0 (1–0)

Championship, Ewood Park

Mål: 1–0 (12) Eiran Cashin (Ryoya Morishita).

Varningar, Blackburn: Moussa Baradji.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-1-3

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Blackburn: Norwich City FC, borta, 7 februari 13.31

Sheffield Wednesday: Swansea City FC, borta, 8 februari 13.01