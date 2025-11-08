Elfsborg besegrade Sunnanå med knapp marginal

Elfsborg-seger med 2–1 mot Sunnanå

Andra raka segern för Elfsborg

Wilma Dahlgren gjorde målet för Sunnanå

Det blev uddamålsseger för bortalaget Elfsborg i matchen mot Sunnanå på Electrolux Home Arena. Laget vann lördagens match i Elitettan med 2–1 (1–1).

Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall om matchen:

– Idag hade vi lite svårt att hitta vårt dna och det var lite osynkat lite för ofta men vi gör två mål och dem ett. Så idag är det väl just målen som avgör. Tre poäng med hem är alltid gött.

Sunnanå–Elfsborg – mål för mål

Vanessa Lopez gav Elfsborg ledningen efter 40 minuter.

Sunnanå kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Wilma Dahlgren. Elfsborg tog ledningen i 75:e minuten.

Det här var Sunnanås tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Elfsborgs femte uddamålsseger.

Sunnanå möter Kif Örebro i nästa match borta lördag 15 november 15.00. Elfsborg möter samma dag Umeå hemma.

Sunnanå–Elfsborg 1–2 (1–1)

Elitettan, Electrolux Home Arena

Mål: 0–1 (40) Vanessa Lopez, 1–1 (45) Wilma Dahlgren, 1–2 (75) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunnanå: 0-1-4

Elfsborg: 2-1-2

Nästa match:

Sunnanå: Kif Örebro, borta, 15 november

Elfsborg: Umeå IK FF, hemma, 15 november