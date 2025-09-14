Elfsborg hämtade upp underläge hemma mot Malmö FF

Oavgjort mellan Elfsborg och Malmö FF

Rasmus Wikström kvitterade i 77:e minuten

Elfsborg nu sjunde, Malmö FF på fjärde plats

Malmö FF ledde med 2–0 i paus borta mot Elfsborg i Allsvenskan. I andra halvlek jobbade sig Elfsborg in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Elfsborg–Malmö FF – mål för mål

Gästerna Malmö FF gjorde första målet. Daniel Gudjohnsen gjorde målet, redan i åttonde minuten.

Laget gjorde 0–2 i 33:e minuten, när Daniel Gudjohnsen återigen fick träff på pass av Hugo Bolin. Det dröjde till den 72:a minuten innan Besfort Zeneli reducerade för Elfsborg framspelad av Gottfrid Rapp.

Rasmus Wikström kvitterade för Elfsborg med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Elfsborgs fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Elfsborg är kvar på sjunde plats, och Malmö FF stannar på fjärde plats, i tabellen. Elfsborg har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 15 augusti låg laget på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Malmö FF med 2–1.

På lördag 20 september 15.00 spelar Elfsborg borta mot GAIS, och Malmö FF hemma mot Djurgården.

Elfsborg–Malmö FF 2–2 (0–2)

Allsvenskan, Borås Arena

Mål: 0–1 (8) Daniel Gudjohnsen, 0–2 (33) Daniel Gudjohnsen (Hugo Bolin), 1–2 (72) Besfort Zeneli (Gottfrid Rapp), 2–2 (77) Rasmus Wikström.

Varningar, Elfsborg: Simon Hedlund, Rasmus Wikström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 0-2-3

Malmö FF: 1-3-1

Nästa match:

Elfsborg: Gais, borta, 20 september

Malmö FF: Djurgårdens IF, hemma, 20 september