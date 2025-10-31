Elfsborg tog bortaseger mot BK Häcken Utveckling

Elfsborg vann med 2–0 mot BK Häcken Utveckling

Leann Nyström matchvinnare för Elfsborg

Andra raka förlusten för BK Häcken Utveckling

Elfsborg tog greppet om bortamatchen mot BK Häcken Utveckling redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och fredagens match i Elitettan slutade 2–0.

Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall om matchen:

– Skönt och viktigt med tre poäng även fint med hållen nolla. Tycker vi i mångt och mycket gör en stabil och fin insats idag. Häcken kommer inte till några chanser där man känner att det blir farligt. Å andra sidan skapar vi otroligt många fina och bra chanser. Klart att vi skulle kanske gjort några mål till men en go seger.

BK Häcken Utveckling–Elfsborg – mål för mål

Leann Nyström öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Elfsborg en tidig ledning. 0–2-målet kom på stopptid när Vanessa Lopez slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Med två omgångar kvar är BK Häcken Utveckling på nionde plats i tabellen medan Elfsborg är på sjunde plats.

Lördag 8 november 14.00 möter BK Häcken Utveckling Team TG hemma på Gothia Park medan Elfsborg spelar borta mot Sunnanå.

BK Häcken Utveckling–Elfsborg 0–2 (0–1)

Elitettan, Gothia Park

Mål: 0–1 (14) Leann Nyström, 0–2 (90) Vanessa Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken Utveckling: 0-2-3

Elfsborg: 1-1-3

Nästa match:

BK Häcken Utveckling: Team TG FF, hemma, 8 november

Elfsborg: Sunnanå SK, borta, 8 november