Elfsborg tog bortaseger mot BK Häcken Utveckling
- Elfsborg vann med 2–0 mot BK Häcken Utveckling
- Leann Nyström matchvinnare för Elfsborg
- Andra raka förlusten för BK Häcken Utveckling
Elfsborg tog greppet om bortamatchen mot BK Häcken Utveckling redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och fredagens match i Elitettan slutade 2–0.
Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall om matchen:
– Skönt och viktigt med tre poäng även fint med hållen nolla. Tycker vi i mångt och mycket gör en stabil och fin insats idag. Häcken kommer inte till några chanser där man känner att det blir farligt. Å andra sidan skapar vi otroligt många fina och bra chanser. Klart att vi skulle kanske gjort några mål till men en go seger.
BK Häcken Utveckling–Elfsborg – mål för mål
Leann Nyström öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Elfsborg en tidig ledning. 0–2-målet kom på stopptid när Vanessa Lopez slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.
Med två omgångar kvar är BK Häcken Utveckling på nionde plats i tabellen medan Elfsborg är på sjunde plats.
Lördag 8 november 14.00 möter BK Häcken Utveckling Team TG hemma på Gothia Park medan Elfsborg spelar borta mot Sunnanå.
BK Häcken Utveckling–Elfsborg 0–2 (0–1)
Elitettan, Gothia Park
Mål: 0–1 (14) Leann Nyström, 0–2 (90) Vanessa Lopez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken Utveckling: 0-2-3
Elfsborg: 1-1-3
Nästa match:
BK Häcken Utveckling: Team TG FF, hemma, 8 november
Elfsborg: Sunnanå SK, borta, 8 november
