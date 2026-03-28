Elfsborg tog klar seger mot Kif Örebro

Elfsborg vann med 3–0 mot Kif Örebro

Hanna Jiozon avgjorde för Elfsborg

Elfsborg höll tätt bakåt

Elfsborg startade bra i matchen mot Kif Örebro på bortaplan på lördagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Elitettan.

– Allt annat än en bra prestation. Vi behöver gå tillbaka till vår identitet och förhoppningsvis förstår vi varför vi ska följa den, kommenterade Kif Örebros huvudtränare Fredrik Andersson.

Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall tyckte till om matchen:

– En grymt bra premiär där från vår sida, där vi följer matchplanen till hundra procent. Vi är effektiva och vinner väldigt rättvist och välförtjänt. Vi mötte ett KIF som jobbat mycket på att skapa mer framåt men jag tycker vi hade väldigt bra koll på matchen idag.

Kif Örebro–Elfsborg – mål för mål

Elfsborg tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Hanna Jiozon. Laget gjorde 0–2 i 36:e minuten när Izabella Bergström slog till.

Elfsborg gjorde också 0–3 genom Elsa Burvall i 84:e minuten.

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Borås Arena.

Kif Örebro–Elfsborg 0–3 (0–2)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 0–1 (29) Hanna Jiozon, 0–2 (36) Izabella Bergström, 0–3 (84) Elsa Burvall.

Nästa match:

Kif Örebro: Umeå IK FF, borta, 6 april 12.00

Elfsborg: Örebro SK, hemma, 3 april 13.00