Elfsborg vann till slut – efter åtta matcher i rad utan seger

Elfsborg segrade – 5–1 mot Öster

Taylor Silverholt tvåmålsskytt för Elfsborg

Elfsborgs tolfte seger för säsongen

Elfsborg är tillbaka i vinnarspåret igen i Allsvenskan. Detta efter seger, 5–1 (2–1), mot Öster hemma på Borås Arena. Det var första segern efter åtta matcher i rad utan seger.

Taylor Silverholt med två mål för Elfsborg

Öster startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Oscar Uddenäs till.

I femte minuten gjorde Taylor Silverholt mål och kvitterade till 1–1.

Laget tog ledningen i 13:e minuten genom Taylor Silverholt återigen. Direkt efter pausen ökade Arber Zeneli Elfsborgs ledning.

I 54:e minuten slog Buhari Ibrahim till och gjorde 4–1.

5–1-målet kom på stopptid när Per Frick slog till och gjorde mål.

Med tre omgångar kvar är Elfsborg på åttonde plats i tabellen medan Öster är på 14:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Elfsborg med 1–0.

I nästa omgång har Elfsborg Sirius borta på Studenternas, söndag 26 oktober 14.00. Öster spelar hemma mot Degerfors lördag 25 oktober 17.30.

Elfsborg–Öster 5–1 (2–1)

Allsvenskan, Borås Arena

Mål: 0–1 (3) Oscar Uddenäs, 1–1 (5) Taylor Silverholt, 2–1 (13) Taylor Silverholt, 3–1 (46) Arber Zeneli, 4–1 (54) Buhari Ibrahim, 5–1 (90) Per Frick.

Varningar, Elfsborg: Arber Zeneli, Ari Sigurpalsson. Öster: Oscar Uddenäs.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 1-1-3

Öster: 2-1-2

Nästa match:

Elfsborg: IK Sirius, borta, 26 oktober

Öster: Degerfors IF, hemma, 25 oktober