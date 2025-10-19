Elfsborg vann till slut – efter åtta matcher i rad utan seger
- Elfsborg segrade – 5–1 mot Öster
- Taylor Silverholt tvåmålsskytt för Elfsborg
- Elfsborgs tolfte seger för säsongen
Elfsborg är tillbaka i vinnarspåret igen i Allsvenskan. Detta efter seger, 5–1 (2–1), mot Öster hemma på Borås Arena. Det var första segern efter åtta matcher i rad utan seger.
Taylor Silverholt med två mål för Elfsborg
Öster startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Oscar Uddenäs till.
I femte minuten gjorde Taylor Silverholt mål och kvitterade till 1–1.
Laget tog ledningen i 13:e minuten genom Taylor Silverholt återigen. Direkt efter pausen ökade Arber Zeneli Elfsborgs ledning.
I 54:e minuten slog Buhari Ibrahim till och gjorde 4–1.
5–1-målet kom på stopptid när Per Frick slog till och gjorde mål.
Med tre omgångar kvar är Elfsborg på åttonde plats i tabellen medan Öster är på 14:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann IF Elfsborg med 1–0.
I nästa omgång har Elfsborg Sirius borta på Studenternas, söndag 26 oktober 14.00. Öster spelar hemma mot Degerfors lördag 25 oktober 17.30.
Elfsborg–Öster 5–1 (2–1)
Allsvenskan, Borås Arena
Mål: 0–1 (3) Oscar Uddenäs, 1–1 (5) Taylor Silverholt, 2–1 (13) Taylor Silverholt, 3–1 (46) Arber Zeneli, 4–1 (54) Buhari Ibrahim, 5–1 (90) Per Frick.
Varningar, Elfsborg: Arber Zeneli, Ari Sigurpalsson. Öster: Oscar Uddenäs.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Elfsborg: 1-1-3
Öster: 2-1-2
Nästa match:
Elfsborg: IK Sirius, borta, 26 oktober
Öster: Degerfors IF, hemma, 25 oktober
