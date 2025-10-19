Elin Larsson och Nadifo Shino matchvinnare – Sundsvalls DFF vann mot Huge

Sundsvalls DFF segrade – 2–0 mot Huge

Andra raka segern för Sundsvalls DFF

Seger nummer 9 för Sundsvalls DFF

Sundsvalls DFF vann på hemmaplan mot Huge i division 1 norra dam. Matchen slutade 2–0 (1–0) efter mål av Elin Larsson och Nadifo Shino.

– Skönt att få runda av med en seger även om det mest handlade om stolthet. Jag är stolt över tjejernas höst och även om det stod 2–0 till slut så hade vi bud på åtminstone fem mål till, men en dag när vi kanse måste vinna mer så hade de nog suttit, kommenterade Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson efter matchen.

Huges huvudtränare Daniel Moffatt tyckte så här om matchen:

– Vi släpper in första målet på hörna tidigt i matchen. Vi lyckas skapa en hel del chanser men får inte dit den och i andra kan de göra 2–0 och efter det orkar vi inte komma tillbaka.

Sundsvalls DFF–Huge – mål för mål

Det här betyder att Sundsvalls DFF slutar på åttonde plats och Huge på 13:e plats. Huge åker ur serien.