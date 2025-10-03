Ella Alexandersson räddade poäng på övertid mot BK Häcken Utveckling

3–3 mellan Jitex BK och BK Häcken Utveckling

Ella Alexandersson kvitterade på stopptid

Jitex BK nu sjätte, BK Häcken Utveckling på åttonde plats

Det såg ut att bli förlust för Jitex BK mot BK Häcken Utveckling på fredagen i Elitettan på Åbyvallen. Bortalaget ledde med 2–3 i slutet av matchen. Men på övertid slog Ella Alexandersson till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Jitex BK.

– En svängig match där Häcken var det spelförande i första halvlek och går till pausvila med 2–0. I andra halvlek startar Jitex sitt försvarsspel högre upp i planen och jämnar ut spelet sett till första halvlek. Jitex reducerar till 1–2. Sedan kontrar Häcken in 1–3 som står sig till övertiden börjar. Då gör Jitex två mål inom loppet av 1 minut och matchen slutar 3–3, kommenterade Jitex BK:s sportchef Anders Magnusson.

Det var Jitex BK:s fjärde match i rad utan seger.

I halvtid ledde BK Häcken Utveckling matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Jitex BK in i matchen och kvitterade till slut.

Jitex BK–BK Häcken Utveckling – mål för mål

Linnea Folkow gjorde 1–0 till BK Häcken Utveckling i 32:a minuten.

Laget gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan genom Alma Eriksson. I 67:e minuten nätade Amanda Ebbesson och reducerade åt Jitex BK.

I 75:e minuten ökade Nova Kjellman ledningen.

Reduceringen till 2–3 kom på tilläggstid när Anastasija Maric slog till och gjorde mål för Jitex BK.

Men Jitex BK hann ändå med ett kvitteringsmål. Ella Alexandersson gjorde det på tilläggstid. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Jitex BK:s tredje oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Jitex BK på sjätte plats och BK Häcken Utveckling på åttonde plats.

Lördag 11 oktober spelar Jitex BK borta mot Team TG 13.00 och BK Häcken Utveckling mot Sunnanå hemma 17.00 på Gothia Park.

Jitex BK–BK Häcken Utveckling 3–3 (0–2)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 0–1 (32) Linnea Folkow, 0–2 (44) Alma Eriksson, 1–2 (67) Amanda Ebbesson, 1–3 (75) Nova Kjellman, 2–3 (90) Anastasija Maric, 3–3 (90) Ella Alexandersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jitex BK: 1-3-1

BK Häcken Utveckling: 1-2-2

Nästa match:

Jitex BK: Team TG FF, borta, 11 oktober

BK Häcken Utveckling: Sunnanå SK, hemma, 11 oktober