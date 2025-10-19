Ella Andersson Källqvist het när FC Trollhättan besegrade Skultorp

FC Trollhättan vann med 3–0 mot Skultorp

FC Trollhättans nionde seger på de senaste tio matcherna

Ella Andersson Källqvist med två mål för FC Trollhättan

Hemmalaget FC Trollhättan tog hem de tre poängen efter seger mot Skultorp i division 1 mellersta dam. 3–0 (2–0) slutade matchen på söndagen.

– Helt okej sista match. Vi kommer inte upp i nivå spelmässigt men vi vinner ändå bekvämt med 3–0 så all eloge till tjejerna som går ut och gör jobbet, kommenterade FC Trollhättans huvudtränare Desirée Saad.

Skultorps tränare Thomas Sjökvist:

– Vi gör en bra prestation mot ett FCT som blir topp tre i serien. Tyvärr släpper vi in några mål lite för enkelt för att vi skall kunna hota dem. Vi har utvecklats i att äga boll mer men blir straffade vid misstag. Några spelare på nya positioner idag men som löser det riktigt bra. Vi är ändå nöjda med att hänga kvar i division ett, denna vår första säsong.

FC Trollhättans Ella Andersson Källqvist tvåmålsskytt

Ella Andersson Källqvist gjorde två och Nadira Muminovic ett mål för FC Trollhättan.