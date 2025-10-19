Ella Andersson Källqvist het när FC Trollhättan besegrade Skultorp
- FC Trollhättan vann med 3–0 mot Skultorp
- FC Trollhättans nionde seger på de senaste tio matcherna
- Ella Andersson Källqvist med två mål för FC Trollhättan
Hemmalaget FC Trollhättan tog hem de tre poängen efter seger mot Skultorp i division 1 mellersta dam. 3–0 (2–0) slutade matchen på söndagen.
– Helt okej sista match. Vi kommer inte upp i nivå spelmässigt men vi vinner ändå bekvämt med 3–0 så all eloge till tjejerna som går ut och gör jobbet, kommenterade FC Trollhättans huvudtränare Desirée Saad.
Skultorps tränare Thomas Sjökvist:
– Vi gör en bra prestation mot ett FCT som blir topp tre i serien. Tyvärr släpper vi in några mål lite för enkelt för att vi skall kunna hota dem. Vi har utvecklats i att äga boll mer men blir straffade vid misstag. Några spelare på nya positioner idag men som löser det riktigt bra. Vi är ändå nöjda med att hänga kvar i division ett, denna vår första säsong.
FC Trollhättans Ella Andersson Källqvist tvåmålsskytt
Ella Andersson Källqvist gjorde två och Nadira Muminovic ett mål för FC Trollhättan.
