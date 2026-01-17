Ellis Simms och Haji Wright målskyttar när Coventry vände mot Leicester

Coventry segrade – 2–1 mot Leicester

Haji Wright avgjorde för Coventry

Jordan James nätade för Leicester

I halvtid var Leicester i ledningen med 1–0 på Coventry Building Society Arena. Men Coventry vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Championship. Matchhjälte blev Haji Wright, som gjorde det avgörande målet med bara 4 minuter kvar av matchen.

Coventry–Leicester – mål för mål

Gästande Leicester gjorde första målet när Jordan James gjorde målet på passning från Bobby Reid redan i tionde minuten.

Direkt efter pausen slog Ellis Simms till med assist av Jack Rudoni och kvitterade för Coventry. Haji Wright såg till att Coventry avgjorde matchen med fem minuter kvar att spela. Wright fullbordade därmed lagets vändning.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 20 januari. Då möter Coventry Millwall på Coventry Building Society Arena 20.45. Leicester tar sig an Wrexham borta 21.00.

Coventry–Leicester 2–1 (0–1)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 0–1 (10) Jordan James (Bobby Reid), 1–1 (47) Ellis Simms (Jack Rudoni), 2–1 (85) Haji Wright.

Varningar, Coventry: Jay DaSilva. Leicester: Jeremy Monga, Jordan James, Silko Thomas, Memeh Caleb Okoli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-1-2

Leicester: 2-0-3

Nästa match:

Coventry: Millwall FC, hemma, 20 januari 20.45

Leicester: Wrexham AFC, borta, 20 januari 21.00