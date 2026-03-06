Elmas och Santos avgjorde hemma mot Torino
- Seger för Napoli med 2–1 mot Torino
- Eljif Elmas avgjorde för Napoli
- Andra raka segern för Napoli
Det blev en uddamålsseger för Napoli i matchen mot Torino i Serie A på fredagen. Laget vann med 2–1 (1–0) på hemmaplan på Diego Armando Maradona.
Napoli–Torino – mål för mål
Napoli gjorde första målet när Alisson Santos nätade redan i sjunde minuten.
I 68:e minuten nätade Eljif Elmas och gjorde 2–0. Reduceringen till 2–1 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Cesare Casadei slog till och gjorde mål för Torino på pass av Che Adams. Men mer än så orkade Torino inte med.
Resultatet innebär att Napoli ligger kvar på tredje plats och Torino på 14:e plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Torino med 1–0.
I nästa omgång har Napoli Lecce hemma på Diego Armando Maradona, lördag 14 mars 18.00. Torino spelar hemma mot Parma fredag 13 mars 20.45.
Napoli–Torino 2–1 (1–0)
Serie A, Diego Armando Maradona
Mål: 1–0 (7) Alisson Santos, 2–0 (68) Eljif Elmas, 2–1 (87) Cesare Casadei (Che Adams).
Varningar, Torino: Valentino Lazaro, Gvidas Gineitis, Ardian Ismajli.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Napoli: 3-1-1
Torino: 1-1-3
Nästa match:
Napoli: Lecce, hemma, 14 mars 18.00
Torino: Parma, hemma, 13 mars 20.45
