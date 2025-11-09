Emanuel Emegha matchhjälte när Strasbourg vann

Strasbourg segrade – 2–0 mot Lille

Emanuel Emegha tvåmålsskytt för Strasbourg

Strasbourg höll tätt bakåt

Emanuel Emegha gjorde två mål och blev matchhjälte när Strasbourg vann hemma på Stade de la Meinau mot Lille i Ligue 1 herr. Matchen slutade 2–0 (1–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Strasbourgs målvakter höll nollan.

Strasbourg–Lille – mål för mål

Strasbourg tog ledningen i 33:e minuten genom Emanuel Emegha. Emanuel Emegha fick utdelning återigen med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Strasbourg. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

På tilläggstid fick Lilles Calvin Verdonk rött kort och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Lagen möts igen 25 januari på Stade Pierre Mauroy.

I nästa omgång har Strasbourg Lens borta på Stade Bollaert-Delelis, lördag 22 november 17.00. Lille spelar hemma mot Paris FC söndag 23 november 20.45.

Strasbourg–Lille 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (33) Emanuel Emegha, 2–0 (62) Emanuel Emegha.

Varningar, Strasbourg: Joaquin Panichelli, Mike Penders, Ben Chilwell, Julio Enciso.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 2-1-2

Lille: 3-0-2

Nästa match:

Strasbourg: Lens, borta, 22 november

Lille: Paris FC, hemma, 23 november