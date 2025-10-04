Emilia Larsson målskytt – men Rosengård föll

Malmö FF segrade – 2–1 mot Rosengård

Sara Kanutte Fornes tvåmålsskytt för Malmö FF

Rosengårds sjunde raka förlust

Rosengård förlorade mötet med Malmö FF borta med 1–2 (0–2) i Damallsvenskan på lördagen.

Linköping nästa för Malmö FF

Malmö FF fick en bra start på matchen när Sara Kanutte Fornes nätade på pass av Mia Persson redan i 17:e minuten.

I 32:a minuten ökade ledningen till Malmö FF 2–0 återigen genom Sara Kanutte Fornes framspelad av Karoline Olesen. Direkt efter pausen nätade Emilia Larsson på pass av Anni Hartikainen och reducerade åt Rosengård. Fler mål än så blev det inte för Rosengård.

Malmö FF har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rosengård har fem förluster och 6–15 i målskillnad. Förlusten var Rosengårds tionde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Malmö FF ligger kvar på tredje plats och Rosengård på tolfte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Rosengård är Djurgården. Lagen möts lördag 11 oktober 13.00 på Malmö IP.

Malmö FF–Rosengård 2–1 (2–0)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (17) Sara Kanutte Fornes (Mia Persson), 2–0 (32) Sara Kanutte Fornes (Karoline Olesen), 2–1 (51) Emilia Larsson (Anni Hartikainen).

Varningar, Malmö FF: Matilda Eriksson Kristell. Rosengård: Anni Hartikainen, Thea Sörbo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 2-1-2

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

Rosengård: Djurgårdens IF DFF, hemma, 11 oktober