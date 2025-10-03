En poäng borta mot Casa Pia för Estoril

Oavgjort mellan Casa Pia och Estoril

Joao Carvalho kvitterade i 84:e minuten

Casa Pia nu tionde, Estoril på 15:e plats

Casa Pia hade greppet om matchen och ledde med 2–1 efter första halvlek hemma mot Estoril i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Estoril in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.

Casa Pia–Estoril – mål för mål

Nodar Lominadze öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Estoril en tidig ledning.

Casa Pia kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Kaique Rocha framspelad av Jeremy Livolant.

Laget tog också ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Jeremy Livolant. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Estoril genom Joao Carvalho. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Casa Pias andra oavgjorda match den här säsongen.

Casa Pia ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Estoril är på 15:e plats. Casa Pia var på 16:e plats i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 8 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 26 oktober. Då möter Casa Pia Braga 21.30. Estoril tar sig an Nacional hemma 16.30.

Casa Pia–Estoril 2–2 (2–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (14) Nodar Lominadze, 1–1 (28) Kaique Rocha (Jeremy Livolant), 2–1 (45) Jeremy Livolant, 2–2 (84) Joao Carvalho.

Varningar, Casa Pia: Miguel Sousa, David Sousa, Daniel Azevedo. Estoril: Joao Carvalho, Pedro Carvalho, Ferro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 1-2-2

Estoril: 1-1-3

Nästa match:

Casa Pia: SC Braga, borta, 26 oktober

Estoril: CD Nacional Funchal, hemma, 26 oktober