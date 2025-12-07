En poäng för Bologna borta mot Lazio
- Oavgjort mellan Lazio och Bologna
- Jens Odgaard kvitterade i 40:e minuten
- Parma nästa motståndare för Lazio
Det blev delad pott när Lazio tog emot Bologna i Serie A. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).
Lazio–Bologna – mål för mål
Gustav Isaksen gav Lazio ledningen i 38:e minuten.
Bologna kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Jens Odgaard. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
I den 79:e minuten fick Lazios Mario Gila rött kort och under de sista elva minuterna fick laget spela med en spelare mindre.
Lagen möts på nytt den 22 mars.
Nästa motstånd för Bologna är Juventus. Lagen möts söndag 14 december 20.45.
Lazio–Bologna 1–1 (1–1)
Serie A
Mål: 1–0 (38) Gustav Isaksen, 1–1 (40) Jens Odgaard.
Varningar, Lazio: Nuno Tavares, Manuel Lazzari. Bologna: Nikola Moro, Juan Miranda, Nicolo Cambiaghi.
Utvisningar, Lazio: Mario Gila.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lazio: 2-1-2
Bologna: 3-1-1
Nästa match:
Bologna: Juventus, hemma, 14 december
