En poäng för Bologna borta mot Lazio

Oavgjort mellan Lazio och Bologna

Jens Odgaard kvitterade i 40:e minuten

Parma nästa motståndare för Lazio

Det blev delad pott när Lazio tog emot Bologna i Serie A. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Lazio–Bologna – mål för mål

Gustav Isaksen gav Lazio ledningen i 38:e minuten.

Bologna kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Jens Odgaard. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

I den 79:e minuten fick Lazios Mario Gila rött kort och under de sista elva minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Lagen möts på nytt den 22 mars.

Nästa motstånd för Bologna är Juventus. Lagen möts söndag 14 december 20.45.

Lazio–Bologna 1–1 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (38) Gustav Isaksen, 1–1 (40) Jens Odgaard.

Varningar, Lazio: Nuno Tavares, Manuel Lazzari. Bologna: Nikola Moro, Juan Miranda, Nicolo Cambiaghi.

Utvisningar, Lazio: Mario Gila.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 2-1-2

Bologna: 3-1-1

Nästa match:

Bologna: Juventus, hemma, 14 december