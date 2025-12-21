En poäng för Cagliari hemma mot Pisa

Oavgjort i mötet mellan Cagliari och Pisa

Stefano Moreo kvitterade i 89:e minuten

Torino nästa för Cagliari

Cagliari låg under med 1–0 mot Pisa efter första halvlek på hemmaplan i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Cagliari in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Cagliari–Pisa – mål för mål

Gästerna Pisa gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Matteo Tramoni på straff.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Michael Folorunsho träff framspelad av Gabriele Zappa och kvitterade för Cagliari.

I den 71:a minuten gav Semih Kilicsoy Cagliari ledningen på pass av Gianluca Gaetano.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Stefano Moreo slog till och gjorde mål för Pisa med assist av Mehdi Leris. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars på Stadio Romeo Anconetani.

Nästa motstånd för Cagliari är Torino. Lagen möts lördag 27 december 15.00 på Stadio Olimpico Grande Torino.

Cagliari–Pisa 2–2 (0–1)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 0–1 (45) Matteo Tramoni, 1–1 (59) Michael Folorunsho (Gabriele Zappa), 2–1 (71) Semih Kilicsoy (Gianluca Gaetano), 2–2 (89) Stefano Moreo (Mehdi Leris).

Varningar, Cagliari: Yerry Mina, Michel Ndary Adopo, Sebastiano Esposito. Pisa: Arturo Calabresi, Giovanni Bonfanti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 1-2-2

Pisa: 0-2-3

Nästa match:

Cagliari: Torino, borta, 27 december 15.00