En poäng för Girona hemma mot Real Oviedo

Oavgjort i mötet mellan Girona och Real Oviedo

David Carmo kvitterade på tilläggstid

Getafe nästa för Girona

Girona låg under med 1–0 mot Real Oviedo efter första halvlek på hemmaplan i La Liga. I andra halvlek jobbade sig Girona in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 3–3.

Girona–Real Oviedo – mål för mål

Federico Vinas gjorde 1–0 till Real Oviedo i 38:e minuten på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Salomon Rondon och ökade ledningen för Real Oviedo.

I 64:e minuten nätade Cristhian Stuani på straff och reducerade åt Girona.

Azzedine Ounahi såg med sju minuter kvar att spela till att Girona kvitterade.

Ledningsmålet till 3–2 kom på övertid när Cristhian Stuani på nytt slog till och gjorde mål på straff för Girona.

Direkt därefter var det David Carmo som såg till att Real Oviedo kvitterade till 3–3. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Gironas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Girona är Getafe. Lagen möts fredag 31 oktober 21.00 på Coliseum Alfonso Pérez.

Girona–Real Oviedo 3–3 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (38) Federico Vinas, 0–2 (58) Salomon Rondon, 1–2 (64) Cristhian Stuani, 2–2 (83) Azzedine Ounahi, 3–2 (90) Cristhian Stuani, 3–3 (90) David Carmo.

Varningar, Girona: Cristhian Stuani, Martinez Arnau, Bryan Gil, Vitor Reis. Real Oviedo: Santiago Colombatto, David Carmo, Ovie Ejaria.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 1-3-1

Real Oviedo: 1-1-3

Nästa match:

Girona: Getafe, borta, 31 oktober