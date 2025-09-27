En poäng för Halmia hemma mot Örgryte

Halmia och Örgryte kryssade

Halmia nu åttonde, Örgryte på nionde plats

Zenith nästa motstånd för Halmia

Halmia låg under med 1–0 mot Örgryte efter första halvlek på hemmaplan i division 1 södra dam. I andra halvlek jobbade sig Halmia in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson tyckte till om matchen:

– Vi är återigen det bättre laget, vi skapar målchanser och gör fyra mål idag varav två räknas. Orsakar en onödig straff och gör ett misstag som de gör mål på. Defensivt stänger vi dem bra både på kant och centralt och offensivt har vi en bra speluppbyggnad och skapar målchanser. Eloge till tjejerna som tror på det hela vägen men idag får vi inte den utdelningen som förra veckan.

Halmia–Örgryte – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Thea Staffansson och Elin Torstensson, medan bortalagets mål noterades på Moa Björestam och Alicia Hellström.

Det här var Halmias sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Halmia på åttonde plats i tabellen medan Örgryte är på nionde plats.

Halmia tar sig an Zenith i nästa match borta söndag 5 oktober 13.30. Örgryte möter samma dag 12.30 Värnamo hemma.