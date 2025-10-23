En poäng för Omonia Nicosia borta mot Drita
- Oavgjort i mötet mellan Drita och Omonia Nicosia
- Giannis Masouras kvitterade i 45:e minuten
- Shelbourne nästa motstånd för Drita
Det blev delad pott när Drita tog emot Omonia Nicosia i Conference League herr. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).
Drita–Omonia Nicosia – mål för mål
Arb Manaj öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Drita ledningen.
Giannis Masouras stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på pass av Ewandro Costa. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.
Nästa motstånd för Omonia Nicosia är Lausanne. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Stade de la Tuiliere.
Drita–Omonia Nicosia 1–1 (1–1)
Conference League herr
Mål: 1–0 (12) Arb Manaj, 1–1 (45) Giannis Masouras (Ewandro Costa).
Varningar, Drita: Besnik Krasniqi, Mamadou Soumahoro, Blerton Sheji. Omonia Nicosia: Ioannis Kousoulos, Senou Coulibaly, Evangelos Andreou.
Nästa match:
Omonia Nicosia: Lausanne, borta, 6 november
