En poäng för Oskarshamn hemma mot Lunds BK

Oskarshamn och Lunds BK kryssade

Alexander Larsson kvitterade i 75:e minuten

Oskarshamn nu 14:e, Lunds BK på sjätte plats

Oskarshamn låg under med 2–0 mot Lunds BK efter första halvlek på hemmaplan i Ettan södra herr. I andra halvlek jobbade sig Oskarshamn in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Oskarshamn.

Oskarshamn–Lunds BK – mål för mål

Kevin Liimatainen slog till redan i 16:e minuten och gav Lunds BK en tidig ledning.

Laget gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan genom Alexander Nilsson. Direkt efter pausen slog Adam Hellborg till och reducerade åt Oskarshamn.

I den 75:e minuten kvitterade Alexander Larsson för Oskarshamn. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Oskarshamns nionde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Oskarshamn på 14:e plats i tabellen medan Lunds BK är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Lunds BK med 3–0.

Oskarshamn tar sig an Ängelholm i nästa match borta lördag 1 november 16.00. Lunds BK möter Torslanda borta söndag 2 november 14.00.

Oskarshamn–Lunds BK 2–2 (0–2)

Ettan södra herr, Arena Oskarshamn

Mål: 0–1 (16) Kevin Liimatainen, 0–2 (43) Alexander Nilsson, 1–2 (51) Adam Hellborg, 2–2 (75) Alexander Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oskarshamn: 1-3-1

Lunds BK: 2-1-2

Nästa match:

Oskarshamn: Ängelholms FF, borta, 1 november

Lunds BK: Torslanda IK, borta, 2 november