En poäng för Oxford United hemma mot Coventry

2–2 mellan Oxford United och Coventry

Cameron Brannagan kvitterade i 75:e minuten

Oxford United nu 22:a, Coventry på femte plats

Oxford United låg under med 2–1 mot Coventry efter första halvlek på hemmaplan i Championship. I andra halvlek jobbade sig Oxford United in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Det var Oxford Uniteds fjärde match i rad utan seger.

Oxford United–Coventry – mål för mål

Coventry gjorde första målet. Haji Wright gjorde målet, redan i tolfte minuten.

Oxford United kvitterade till 1–1 i 19:e minuten, när Will Lankshear slog till.

Coventry tog ledningen på nytt i 37:e minuten, när Victor Torp fick träff. Det dröjde till den 75:e minuten innan Cameron Brannagan kvitterade för Oxford United. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Oxford United nu ligger på 22:a plats i tabellen, och Coventry är på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 september. Då möter Oxford United Leicester på Kassam Stadium 13.30. Coventry tar sig an Norwich City hemma 16.00.

Oxford United–Coventry 2–2 (1–2)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (12) Haji Wright, 1–1 (19) Will Lankshear, 1–2 (37) Victor Torp, 2–2 (75) Cameron Brannagan.

Varningar, Oxford United: Cameron Brannagan. Coventry: Bobby Thomas, Victor Torp.

Nästa match:

Oxford United: Leicester City FC, hemma, 13 september

Coventry: Norwich City FC, hemma, 13 september