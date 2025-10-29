En poäng för PSG borta mot Lorient

Kryss mellan Lorient och PSG

Igor Silva kvitterade i 51:a minuten

Lorient nu 16:e, PSG på första plats

Lorient och PSG fick en poäng var i mötet i Ligue 1 herr på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Lorient–PSG – mål för mål

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Nuno Mendes till och gav PSG ledningen.

I 51:a minuten nätade Igor Silva och kvitterade för Lorient. 1–1-målet blev matchens sista.

Lorient har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har två vinster och tre oavgjorda och 10–5 i målskillnad.

Lorient stannar därmed på 16:e plats och PSG toppar fortfarande tabellen.

Den 3 maj möts lagen återigen, då på Parc des Princes.

Nästa motstånd för PSG är Niza. Lagen möts lördag 1 november 17.00 på Parc des Princes.

Lorient–PSG 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 0–1 (49) Nuno Mendes, 1–1 (51) Igor Silva.

Varningar, PSG: Bradley Barcola, Illia Zabarnyi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 1-2-2

PSG: 2-3-0

Nästa match:

PSG: Nice, hemma, 1 november