En poäng för PSG borta mot Lorient
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan Lorient och PSG
- Igor Silva kvitterade i 51:a minuten
- Lorient nu 16:e, PSG på första plats
Lorient och PSG fick en poäng var i mötet i Ligue 1 herr på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Lorient–PSG – mål för mål
Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Nuno Mendes till och gav PSG ledningen.
I 51:a minuten nätade Igor Silva och kvitterade för Lorient. 1–1-målet blev matchens sista.
Lorient har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har två vinster och tre oavgjorda och 10–5 i målskillnad.
Lorient stannar därmed på 16:e plats och PSG toppar fortfarande tabellen.
Den 3 maj möts lagen återigen, då på Parc des Princes.
Nästa motstånd för PSG är Niza. Lagen möts lördag 1 november 17.00 på Parc des Princes.
Lorient–PSG 1–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir
Mål: 0–1 (49) Nuno Mendes, 1–1 (51) Igor Silva.
Varningar, PSG: Bradley Barcola, Illia Zabarnyi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lorient: 1-2-2
PSG: 2-3-0
Nästa match:
PSG: Nice, hemma, 1 november
