En poäng för Swansea City borta mot Charlton

Oavgjort mellan Charlton och Swansea City

Adam Idah kvitterade i 64:e minuten

Charlton nu åttonde, Swansea City på 16:e plats

Charlton och Swansea City tog en poäng var i mötet i Championship på The Valley. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Charlton–Swansea City – mål för mål

Direkt efter pausen slog Charlie Kelman till och gav Charlton ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Adam Idah träff och kvitterade för Swansea City. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Charlton har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Swansea City är på 16:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Charlton som så sent som den 17 oktober låg på 13:e plats.

Den 2 maj möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Swansea City är Preston North End. Lagen möts onsdag 5 november 20.45.

Charlton–Swansea City 1–1 (0–0)

Championship, The Valley

Mål: 1–0 (46) Charlie Kelman, 1–1 (64) Adam Idah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 2-2-1

Swansea City: 1-2-2

Nästa match:

Swansea City: Preston North End FC, borta, 5 november