En poäng för Torino borta mot Lazio

Lazio och Torino kryssade

Danilo Cataldi kvitterade på stopptid

Atalanta nästa motstånd för Lazio

Torino låg under med 2–1 mot Lazio efter första halvlek på bortaplan i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Torino in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 3–3.

Lazio–Torino – mål för mål

Giovanni Simeone slog till redan i 16:e minuten och gav Torino en tidig ledning.

I 24:e minuten kvitterade Lazio när Matteo Cancellieri hittade rätt på pass av Matteo Pedro.

Lazio tog också ledningen i slutminuterna av första halvlek på nytt genom Matteo Cancellieri. Det dröjde till den 73:e minuten innan Che Adams kvitterade för Torino på pass av Adam Masina.

Ledningsmålet till 2–3 kom på stopptid när Che Adams återigen slog till och gjorde mål för Torino framspelad av Adam Masina.

Men Lazio hann ändå med ett kvitteringsmål. Danilo Cataldi gjorde det på tilläggstid. 3–3-målet blev matchens sista.

Lazio har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars.

Nästa motstånd för Torino är Napoli. Lagen möts lördag 18 oktober 18.00.

Lazio–Torino 3–3 (2–1)

Serie A

Mål: 0–1 (16) Giovanni Simeone, 1–1 (24) Matteo Cancellieri (Matteo Pedro), 2–1 (40) Matteo Cancellieri, 2–2 (73) Che Adams (Adam Masina), 2–3 (90) Che Adams (Adam Masina), 3–3 (90) Danilo Cataldi.

Varningar, Lazio: Danilo Cataldi, Alessio Romagnoli, Taty Castellanos. Torino: Guillermo Maripan, Cesare Casadei, Kristjan Asllani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 2-1-2

Torino: 1-2-2

Nästa match:

Torino: Napoli, hemma, 18 oktober