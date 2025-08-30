En poäng för Trelleborg borta mot Elfsborg

Oavgjort mellan Elfsborg och Trelleborg

Vanessa Lopez kvitterade i 78:e minuten

Elfsborg nu sjunde, Trelleborg på fjärde plats

Trelleborg låg under med 1–0 mot Elfsborg efter första halvlek på bortaplan i Elitettan. I andra halvlek jobbade sig Trelleborg in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Elfsborg–Trelleborg – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Elfsborg tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Tea Skoglund. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ronja Karlsson Törnborg träff och kvitterade för Trelleborg.

Trelleborg gjorde också 1–2 i 69:e minuten när Hanna Persson slog till.

Vanessa Lopez kvitterade för Elfsborg med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Elfsborg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Trelleborg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–5 i målskillnad. Det här var Elfsborgs andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Elfsborg ligger kvar på sjunde plats och Trelleborg på fjärde plats i tabellen.

Elfsborg tar sig an Eskilstuna United i nästa match hemma lördag 6 september 16.00. Trelleborg möter samma dag 12.00 Team TG borta.

Elfsborg–Trelleborg 2–2 (1–0)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 1–0 (30) Tea Skoglund, 1–1 (63) Ronja Karlsson Törnborg, 1–2 (69) Hanna Persson, 2–2 (78) Vanessa Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 1-1-3

Trelleborg: 3-1-1

Nästa match:

Elfsborg: Eskilstuna United DFF, hemma, 6 september

Trelleborg: Team TG FF, borta, 6 september