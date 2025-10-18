En poäng för Växjö borta mot Alingsås IF

3–3 mellan Alingsås IF och Växjö

Ina Österlind kvitterade i 80:e minuten

Alingsås IF nu 14:e, Växjö på tionde plats

Växjö låg under med 2–1 mot Alingsås IF efter första halvlek på bortaplan i Damallsvenskan. I andra halvlek jobbade sig Växjö in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 3–3.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Växjö.

Alingsås IF–Växjö – mål för mål

Miho Kamogawa gav Växjö ledningen efter 41 minuter.

Alingsås IF kvitterade till 1–1 i 42:a minuten.

Alingsås IF tog ledningen bara tre minuter senare genom Tove Lorén på pass av Johanna Barth. I 66:e minuten nätade Elin Nilsson framspelad av Larkin Russell och kvitterade för Växjö.

Larkin Russell gjorde dessutom 2–3 i 70:e minuten på pass av Elin Nilsson.

Ina Österlind kvitterade för Alingsås IF i 80:e minuten. 3–3-målet blev matchens sista.

Med tre omgångar kvar är Alingsås IF sist i serien medan Växjö är på tionde plats.

Nästa motstånd för Växjö är Brommapojkarna. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Spiris Arena 1, Växjö.

Alingsås IF–Växjö 3–3 (2–1)

Damallsvenskan, Mjörnvallen

Mål: 0–1 (41) Miho Kamogawa, 1–1 (42) Självmål, 2–1 (45) Tove Lorén (Johanna Barth), 2–2 (66) Elin Nilsson (Larkin Russell), 2–3 (70) Larkin Russell (Elin Nilsson), 3–3 (80) Ina Österlind.

Varningar, Alingsås IF: Saga Fredgren. Växjö: Josefin Harrysson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alingsås IF: 0-1-4

Växjö: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: IF Brommapojkarna, hemma, 1 november