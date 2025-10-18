En poäng för Växjö borta mot Alingsås IF
- 3–3 mellan Alingsås IF och Växjö
- Ina Österlind kvitterade i 80:e minuten
- Alingsås IF nu 14:e, Växjö på tionde plats
Växjö låg under med 2–1 mot Alingsås IF efter första halvlek på bortaplan i Damallsvenskan. I andra halvlek jobbade sig Växjö in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 3–3.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Växjö.
Alingsås IF–Växjö – mål för mål
Miho Kamogawa gav Växjö ledningen efter 41 minuter.
Alingsås IF kvitterade till 1–1 i 42:a minuten.
Alingsås IF tog ledningen bara tre minuter senare genom Tove Lorén på pass av Johanna Barth. I 66:e minuten nätade Elin Nilsson framspelad av Larkin Russell och kvitterade för Växjö.
Larkin Russell gjorde dessutom 2–3 i 70:e minuten på pass av Elin Nilsson.
Ina Österlind kvitterade för Alingsås IF i 80:e minuten. 3–3-målet blev matchens sista.
Med tre omgångar kvar är Alingsås IF sist i serien medan Växjö är på tionde plats.
Nästa motstånd för Växjö är Brommapojkarna. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Spiris Arena 1, Växjö.
Alingsås IF–Växjö 3–3 (2–1)
Damallsvenskan, Mjörnvallen
Mål: 0–1 (41) Miho Kamogawa, 1–1 (42) Självmål, 2–1 (45) Tove Lorén (Johanna Barth), 2–2 (66) Elin Nilsson (Larkin Russell), 2–3 (70) Larkin Russell (Elin Nilsson), 3–3 (80) Ina Österlind.
Varningar, Alingsås IF: Saga Fredgren. Växjö: Josefin Harrysson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alingsås IF: 0-1-4
Växjö: 1-1-3
Nästa match:
Växjö: IF Brommapojkarna, hemma, 1 november
