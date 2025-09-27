En poäng hemma mot Nantes för Toulouse

Oavgjort i mötet mellan Toulouse och Nantes

Aron Donnum kvitterade i 68:e minuten

Toulouse nu nionde, Nantes på 15:e plats

Nantes hade greppet om matchen, och ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Toulouse i Ligue 1 herr. I andra halvlek jobbade sig Toulouse in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Det var Toulouses fjärde match i rad utan seger.

Toulouse–Nantes – mål för mål

Nantes tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Mayckel Lahdo. Direkt efter pausen slog Yann Gboho till och kvitterade för Toulouse.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Louis Leroux och gav Nantes ledningen.

I 68:e minuten slog Aron Donnum till på straff, och kvitterade för Toulouse. 2–2-målet blev matchens sista.

Toulouse har en seger, en oavgjord och tre förluster och 8–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Nantes har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad.

Nantes ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Toulouse är på nionde plats.

Den 16 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Beaujoire.

Söndag 5 oktober 15.00 spelar Toulouse borta mot Lyon. Nantes möter Brest borta på Stade Francis-Le Ble lördag 4 oktober 19.00.

Toulouse–Nantes 2–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 0–1 (45) Mayckel Lahdo, 1–1 (47) Yann Gboho, 1–2 (61) Louis Leroux, 2–2 (68) Aron Donnum.

Varningar, Toulouse: Aron Donnum, Charlie Cresswell. Nantes: Anthony Lopes, Louis Leroux, Kelvin Amian.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 1-1-3

Nantes: 1-2-2

Nästa match:

Toulouse: Olympique Lyon, borta, 5 oktober

Nantes: Brest, borta, 4 oktober