En poäng hemma mot Niza för Monaco

2–2 mellan Monaco och Niza

Ansu Fati kvitterade i 56:e minuten

Monaco nu femte, Niza på tolfte plats

Niza hade greppet om matchen och ledde med 2–1 efter första halvlek borta mot Monaco i Ligue 1 herr. I andra halvlek jobbade sig Monaco in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.

Monaco–Niza – mål för mål

Sofiane Diop gjorde 1–0 för Niza efter en knapp halvtimme.

Niza gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen återigen genom Sofiane Diop på straff.

Ansu Fati stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ansu Fati träff på nytt på straff och kvitterade för Monaco. 2–2-målet blev matchens sista. Målet var Ansu Fatis femte i Ligue 1 herr.

Det här betyder att Monaco ligger kvar på femte plats i tabellen och Niza på tolfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari på Allianz Rivera.

Nästa motstånd för Monaco är Angers. Lagen möts lördag 18 oktober 19.00 på Stade Raymond Kopa.

Monaco–Niza 2–2 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 0–1 (29) Sofiane Diop, 0–2 (42) Sofiane Diop, 1–2 (45) Ansu Fati, 2–2 (56) Ansu Fati.

Varningar, Monaco: Mohammed Salisu. Niza: Moise Bombito, Ali Abdi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 3-1-1

Niza: 1-2-2

Nästa match:

Monaco: Angers SCO, borta, 18 oktober