En poäng hemma mot Rennes för Le Havre

Kryss mellan Le Havre och Rennes

Rassoul Ndiaye kvitterade i 79:e minuten

Le Havre nu 14:e, Rennes på tionde plats

Rennes hade greppet om matchen och ledde med 2–1 efter första halvlek borta mot Le Havre i Ligue 1 herr. I andra halvlek jobbade sig Le Havre in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Le Havre.

Le Havre–Rennes – mål för mål

Breel Embolo slog till redan i tionde minuten och gav Rennes en tidig ledning.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel genom Esteban Lepaul.

Le Havre reducerade till 1–2 på stopptid i första halvleken genom Issa Soumare på straff. Rassoul Ndiaye kvitterade för Le Havre med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Le Havre har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rennes har en vinst och fyra oavgjorda och 8–6 i målskillnad. Det här var Le Havres tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Le Havre nu ligger på 14:e plats i tabellen och Rennes är på tionde plats. Rennes har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 19 september låg laget på sjätte plats.

Den 18 januari möts lagen återigen, då på Roazhon Park.

I nästa omgång har Le Havre Marseille borta på Orange Velodrome, lördag 18 oktober 21.05. Rennes spelar hemma mot Auxerre söndag 19 oktober 17.15.

Le Havre–Rennes 2–2 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 0–1 (10) Breel Embolo, 0–2 (29) Esteban Lepaul, 1–2 (45) Issa Soumare, 2–2 (79) Rassoul Ndiaye.

Varningar, Le Havre: Simon Ebonog. Rennes: Valentin Rongier, Jeremy Jacquet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 1-3-1

Rennes: 1-4-0

Nästa match:

Le Havre: Olympique Marseille, borta, 18 oktober

Rennes: Auxerre, hemma, 19 oktober