Enciso och Godo matchvinnare borta mot Häcken

Strasbourg segrade – 2–1 mot Häcken

Martial Godo avgjorde för Strasbourg

Häcken nu 28:e, Strasbourg på sjunde plats

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Strasbourg som vann matchen borta mot Häcken i Conference League herr på torsdagen. 1–2 (0–1) slutade matchen.

Crystal Palace nästa för Strasbourg

Strasbourg tog ledningen i 21:a minuten genom Julio Enciso. Med en halvtimme kvar att spela fick Martial Godo träff och ökade ledningen för Strasbourg.

I 61:a minuten slog John Paul Dembe till och reducerade åt Häcken. Fler mål än så blev det inte för Häcken.

Det här var Strasbourgs andra uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet 28:e plats i tabellen. Strasbourg är på sjunde plats.

Häcken tar sig an Zrinjski Mostar i nästa match borta torsdag 27 november 18.45. Strasbourg möter samma dag 21.00 Crystal Palace hemma.

Häcken–Strasbourg 1–2 (0–1)

Conference League herr, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (21) Julio Enciso, 0–2 (60) Martial Godo, 1–2 (61) John Paul Dembe.

Varningar, Häcken: Samuel Leach Holm, Adam Lundqvist. Strasbourg: Martial Godo.

Nästa match:

Häcken: HSK Zrinjski Mostar, borta, 27 november

Strasbourg: Crystal Palace FC, hemma, 27 november