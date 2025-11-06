Enciso och Godo matchvinnare borta mot Häcken
- Strasbourg segrade – 2–1 mot Häcken
- Martial Godo avgjorde för Strasbourg
- Häcken nu 28:e, Strasbourg på sjunde plats
En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Strasbourg som vann matchen borta mot Häcken i Conference League herr på torsdagen. 1–2 (0–1) slutade matchen.
Crystal Palace nästa för Strasbourg
Strasbourg tog ledningen i 21:a minuten genom Julio Enciso. Med en halvtimme kvar att spela fick Martial Godo träff och ökade ledningen för Strasbourg.
I 61:a minuten slog John Paul Dembe till och reducerade åt Häcken. Fler mål än så blev det inte för Häcken.
Det här var Strasbourgs andra uddamålsseger.
För hemmalaget betyder resultatet 28:e plats i tabellen. Strasbourg är på sjunde plats.
Häcken tar sig an Zrinjski Mostar i nästa match borta torsdag 27 november 18.45. Strasbourg möter samma dag 21.00 Crystal Palace hemma.
Häcken–Strasbourg 1–2 (0–1)
Conference League herr, Gamla Ullevi
Mål: 0–1 (21) Julio Enciso, 0–2 (60) Martial Godo, 1–2 (61) John Paul Dembe.
Varningar, Häcken: Samuel Leach Holm, Adam Lundqvist. Strasbourg: Martial Godo.
Nästa match:
Häcken: HSK Zrinjski Mostar, borta, 27 november
Strasbourg: Crystal Palace FC, hemma, 27 november
