Enköping SK Herr äntligen segrare igen efter vinst mot Karlberg

Seger för Enköping SK Herr med 4–2 mot Karlberg

Alexander Persson Njie matchvinnare för Enköping SK Herr

Tredje förlusten i rad för Karlberg

Efter fem matcher utan seger i Ettan norra herr kunde Enköping SK Herr till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Karlberg, med 4–2 (3–1).

Enköping SK Herr–Karlberg – mål för mål

Matchen var mållös till Enköping SK Herr tog ledningen i 24:e minuten, genom Axel Lundgren.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel, genom Lucky Nwafor.

Karlberg reducerade till 2–1 bara tre minuter senare genom Nino Geiger.

Enköping SK Herr ökade ledningen till 3–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Alexander Persson Njie. Det dröjde till den 72:a minuten innan Ali Khan reducerade för Karlberg. Mer än så blev det dock inte för Karlberg.

Men med sex minuter kvar att spela ökade Enköping SK Herr ledningen genom Daniel Norrby. 4–2-målet blev matchens sista.

För Enköping SK Herr gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen, medan Karlberg är på elfte plats. Karlberg har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 15 augusti låg laget på sjunde plats.

Söndag 31 augusti 16.00 spelar Enköping SK Herr borta mot Vasalund. Karlberg möter Haninge hemma på Kristinebergs IP lördag 30 augusti 16.00.

Enköping SK Herr–Karlberg 4–2 (3–1)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 1–0 (24) Axel Lundgren, 2–0 (28) Lucky Nwafor, 2–1 (31) Nino Geiger, 3–1 (45) Alexander Persson Njie, 3–2 (72) Ali Khan, 4–2 (84) Daniel Norrby.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 1-1-3

Karlberg: 0-1-4

Nästa match:

Enköping SK Herr: Vasalunds IF, borta, 31 augusti

Karlberg: IFK Haninge, hemma, 30 augusti