Enköping SK Herr vände underläge och vann

Enköping SK Herr segrade – 3–2 mot Stocksund

Enköping SK Herr låg under i halvtid i hemmamatchen i Ettan norra herr mot Stocksund. Men laget vände underläget och vann med 3–2 (1–2) i lördagens match på Enavallen. Stor matchhjälte blev Isak Bråholm, med sitt 3–2-mål efter 89 minuter.

Stocksunds tränare Adam Gursoy:

– Premiärer är alltid speciella. Jag tycker att vi gör en bra första halvlek sen blir vi för passiva och Enköping hittar mer energi. Dom vänder rättvist till 3–2 där vi innan slutsignalen har möjlighet att kvittera på ett friläge. Vi får ladda om igen till första hemmamatchen mot htff.

Enköping SK Herr gjorde första målet när Alexander Persson Njie nätade redan i tolfte minuten. I 20:e minuten kvitterade Stocksund när Dary Izia Boto hittade rätt. 1–2 kom i 37:e minuten när Kasper Engström hittade rätt.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Hadi Noori på straff kvitterade för Enköping SK Herr. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Isak Bråholm slog till och gjorde 3–2 för Enköping SK Herr.

Det här betyder att Enköping SK Herr nu ligger på första plats i tabellen och Stocksund är på 13:e plats.

Lagen möts på nytt på Danderyds Gymnasiums IP den 16 oktober.

Nästa motstånd för Enköping SK Herr är Karlberg. Lagen möts fredag 10 april 19.30 på Kristinebergs IP. Stocksund tar sig an Hammarby TFF hemma lördag 11 april 16.00.

Enköping SK Herr–Stocksund 3–2 (1–2)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 1–0 (12) Alexander Persson Njie, 1–1 (20) Dary Izia Boto, 1–2 (37) Kasper Engström, 2–2 (74) Hadi Noori, 3–2 (89) Isak Bråholm.

Nästa match:

Enköping SK Herr: Karlbergs BK, borta, 10 april 19.30

Stocksund: Hammarby Talang FF, hemma, 11 april 16.00