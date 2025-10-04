Enköping SK Herr vann på hemmaplan mot Assyriska

Enköping SK Herr vann med 3–1 mot Assyriska

Linus Zetterström med tre mål för Enköping SK Herr

Nionde segern för Enköping SK Herr

Hemmalaget Enköping SK Herr tog hem de tre poängen efter seger mot Assyriska i Ettan norra herr. 3–1 (2–0) slutade matchen på lördagen.

Örebro Syrianska nästa för Enköping SK Herr

Enköping SK Herr tog ledningen i 38:e minuten genom Linus Zetterström.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken återigen genom Linus Zetterström. Hugo Fernández slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Assyriska. Men mer än så orkade Assyriska inte med.

Linus Zetterström såg med åtta minuter kvar att spela till att Enköping SK Herr ökade ledningen som med målet fullbordade sitt hattrick. 3–1-målet blev matchens sista.

Enköping SK Herr har två segrar, en oavgjord och två förluster och 9–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Assyriska har tre vinster och två förluster och 9–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Enköping SK Herr nu ligger på elfte plats. Assyriska är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Enköpings SK FK med 3–0.

Nästa motstånd för Enköping SK Herr är Örebro Syrianska. Lagen möts fredag 10 oktober 19.30 på Mellringe IP. Assyriska tar sig an Sollentuna FK borta lördag 11 oktober 13.00.

Enköping SK Herr–Assyriska 3–1 (2–0)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 1–0 (38) Linus Zetterström, 2–0 (45) Linus Zetterström, 2–1 (62) Hugo Fernández, 3–1 (82) Linus Zetterström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 2-1-2

Assyriska: 3-0-2

Nästa match:

Enköping SK Herr: Örebro Syrianska IF, borta, 10 oktober

Assyriska: Sollentuna FK, borta, 11 oktober