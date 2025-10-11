Enskede tog klar seger mot P 18 IK

Seger för Enskede med 3–0 mot P 18 IK

Enskedes sjätte seger på de senaste sju matcherna

Andra förlusten i rad för P 18 IK

Enskede startade bra i matchen mot P 18 IK på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i division 1 mellersta dam.

Enskede har skapat en skön vinnarkänsla på Enskede IP. Segern mot P 18 IK betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Enskede–P 18 IK – mål för mål

Enskedes mål gjordes av Amanda Frank, Sabina Lundström och Tilda Pingani.

Enskede har fyra segrar och en förlust och 15–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan P 18 IK har två vinster och tre förluster och 4–9 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Enskede på andra plats i tabellen medan P 18 IK är på elfte plats.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Enskede Boo borta på Boovallen 14.00 medan P 18 IK spelar hemma mot Älvsjö AIK 12.00.