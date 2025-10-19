Enskede vann – efter hattrick av Tilda Pingani

Enskede-seger med 5–1 mot Boo

Enskedes sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Enskedes Tilda Pingani tremålsskytt

Tilda Pingani gjorde tre mål när Enskede segrade borta mot Boo i division 1 mellersta dam. Till slut blev det 5–1 (5–0). Övriga mål för bortalaget gjordes av Selma Fritzell och Nicole Lundström, enda målskytt för Boo blev Tilde Zander.

Boos lagledare Mikael Dahlin om matchen:

– Enskede var etta på allt i första. Vi hann inte med i löpningar, vi förlorade närkamper och andrabollar och sen när Enskede var hypereffektiva så rann det in för många mål. I andra tog vi kampen, vann närkamper, löpdueller och andrabollar. Vi fick våra chanser men vi var inte lika effektiva som Enskede var i första men ett mål är bättre än inget.

Boo har två vinster och tre förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enskede har fyra vinster och en förlust och 18–7 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Boo slutar på sjätte plats och Enskede på andra plats.