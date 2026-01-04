Enzo Fernandez poängräddare för Chelsea – på övertid mot Manchester City
- Manchester City och Chelsea kryssade
- Enzo Fernandez kvitterade på tilläggstid
- Manchester City nu andra, Chelsea på femte plats
Chelsea såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Manchester City i Premier League på Etihad Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Enzo Fernandez till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Chelsea.
Resultatet innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Manchester City.
Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Chelsea.
Manchester City–Chelsea – mål för mål
Tijjani Reijnders gjorde 1–0 till Manchester City strax före paus.
Kvitteringen kom på stopptid när Enzo Fernandez slog till och gjorde mål för Chelsea. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Manchester City har tre segrar och två oavgjorda och 9–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chelsea har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad.
Manchester City ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Chelsea är på femte plats.
På onsdag 7 januari 20.30 spelar Manchester City hemma mot Brighton och Chelsea borta mot Fulham.
Manchester City–Chelsea 1–1 (1–0)
Premier League, Etihad Stadium
Mål: 1–0 (42) Tijjani Reijnders, 1–1 (90) Enzo Fernandez.
Varningar, Manchester City: Bernardo Silva, Ruben Dias, Matheus Nunes. Chelsea: Reece James, Enzo Fernandez, Liam Delap.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Manchester City: 3-2-0
Chelsea: 1-3-1
Nästa match:
Manchester City: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 7 januari 20.30
Chelsea: Fulham FC, borta, 7 januari 20.30
