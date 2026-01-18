Eric Ebimbes mål räckte inte när Brest föll

Lyon vann med 2–1 mot Brest

Lyons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Abner matchvinnare för Lyon

Brest förlorade borta i Ligue 1 herr mot Lyon, med 1–2 (0–2).

Metz nästa för Lyon

I den 19:e minuten blev Brests Romain Del Castillo utvisad. Lyon tog ledningen strax före paus genom Pavel Sulc. Lyon ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Abner på passning från Endrick.

Reduceringen till 2–1 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Eric Ebimbe slog till och gjorde mål för Brest efter förarbete av Brendan Chardonnet. Fler mål än så blev det inte för Brest.

Lyon har fyra segrar och en förlust och 9–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har tre vinster och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Lyon ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Brest är på tionde plats.

Nästa motstånd för Brest är Toulouse. Lagen möts söndag 25 januari 17.15 på Stade Francis le Ble.

Lyon–Brest 2–1 (2–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (41) Pavel Sulc, 2–0 (45) Abner (Endrick), 2–1 (87) Eric Ebimbe (Brendan Chardonnet).

Varningar, Lyon: Ainsley Maitland-Niles, Abner.

Utvisningar, Brest: Romain Del Castillo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 4-0-1

Brest: 3-0-2

Nästa match:

Brest: Toulouse FC, hemma, 25 januari 17.15