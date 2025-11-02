Erik Zetterberg enda målskytt när Lunds BK föll

Torslanda vann med 3–1 mot Lunds BK

Fabian Påhlman matchvinnare för Torslanda

Torslandas åttonde seger för säsongen

Lunds BK förlorade mötet med Torslanda borta med 1–3 (1–1) i Ettan södra herr på söndagen.

Torslanda–Lunds BK – mål för mål

Gästande Lunds BK startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Erik Zetterberg gjorde målet redan i 14:e minuten.

Torslanda kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Yonatan Yosef. Det dröjde till den 72:a minuten innan Fabian Påhlman gav Torslanda ledningen.

3–1-målet kom på övertid när Kasper Davidsson slog till och gjorde mål. Därmed hade Torslanda vänt matchen.

Torslanda har en seger och fyra förluster och 4–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lunds BK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Torslanda på 14:e plats i tabellen medan Lunds BK är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lunds BK med 1–0.

Motståndare i sista omgången för Lunds BK är IFK Skövde. Lagen möts lördag 8 november 15.00 på Klostergårdens IP.

Torslanda–Lunds BK 3–1 (1–1)

Ettan södra herr, Torslandavallen

Mål: 0–1 (14) Erik Zetterberg, 1–1 (28) Yonatan Yosef, 2–1 (72) Fabian Påhlman, 3–1 (90) Kasper Davidsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torslanda: 1-0-4

Lunds BK: 1-1-3

Nästa match:

Lunds BK: IFK Skövde FK, hemma, 8 november