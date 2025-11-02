Erik Zetterberg enda målskytt när Lunds BK föll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Torslanda vann med 3–1 mot Lunds BK
- Fabian Påhlman matchvinnare för Torslanda
- Torslandas åttonde seger för säsongen
Lunds BK förlorade mötet med Torslanda borta med 1–3 (1–1) i Ettan södra herr på söndagen.
Torslanda–Lunds BK – mål för mål
Gästande Lunds BK startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Erik Zetterberg gjorde målet redan i 14:e minuten.
Torslanda kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Yonatan Yosef. Det dröjde till den 72:a minuten innan Fabian Påhlman gav Torslanda ledningen.
3–1-målet kom på övertid när Kasper Davidsson slog till och gjorde mål. Därmed hade Torslanda vänt matchen.
Torslanda har en seger och fyra förluster och 4–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lunds BK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad.
Med en omgång kvar är Torslanda på 14:e plats i tabellen medan Lunds BK är på sjätte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Lunds BK med 1–0.
Motståndare i sista omgången för Lunds BK är IFK Skövde. Lagen möts lördag 8 november 15.00 på Klostergårdens IP.
Torslanda–Lunds BK 3–1 (1–1)
Ettan södra herr, Torslandavallen
Mål: 0–1 (14) Erik Zetterberg, 1–1 (28) Yonatan Yosef, 2–1 (72) Fabian Påhlman, 3–1 (90) Kasper Davidsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Torslanda: 1-0-4
Lunds BK: 1-1-3
Nästa match:
Lunds BK: IFK Skövde FK, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: