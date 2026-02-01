Ermedin Demirovic matchhjälte för VfB Stuttgart hemma mot Freiburg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för VfB Stuttgart med 1–0 mot Freiburg
- VfB Stuttgarts fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Ermedin Demirovic avgjorde för VfB Stuttgart
Ermedin Demirovic gjorde matchens enda mål i andra halvleken när VfB Stuttgart vann i Bundesliga med 1–0 (0–0) mot Freiburg på hemmaplan.
Det här var åttonde gången den här säsongen som VfB Stuttgarts målvakter höll nollan.
Segern var VfB Stuttgarts fjärde på de senaste fem matcherna.
St Pauli nästa för VfB Stuttgart
Lagens första möte för säsongen vann Freiburg med 3–1.
Nästa motstånd för VfB Stuttgart är St Pauli. Freiburg tar sig an Werder Bremen hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 15.30.
VfB Stuttgart–Freiburg 1–0 (0–0)
Bundesliga, MHPArena
Mål: 1–0 (90) Ermedin Demirovic.
Varningar, VfB Stuttgart: Atakan Karazor, Ermedin Demirovic, Maximilian Mittelstaedt, Sebastian Hoeness. Freiburg: Julian Schuster, Jan-Niklas Beste.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
VfB Stuttgart: 4-1-0
Freiburg: 2-1-2
Nästa match:
VfB Stuttgart: St Pauli, borta, 7 februari 15.30
Freiburg: Werder Bremen, hemma, 7 februari 15.30
Den här artikeln handlar om: