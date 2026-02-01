Ermedin Demirovic matchhjälte för VfB Stuttgart hemma mot Freiburg

Seger för VfB Stuttgart med 1–0 mot Freiburg

VfB Stuttgarts fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ermedin Demirovic avgjorde för VfB Stuttgart

Ermedin Demirovic gjorde matchens enda mål i andra halvleken när VfB Stuttgart vann i Bundesliga med 1–0 (0–0) mot Freiburg på hemmaplan.

Det här var åttonde gången den här säsongen som VfB Stuttgarts målvakter höll nollan.

Segern var VfB Stuttgarts fjärde på de senaste fem matcherna.

St Pauli nästa för VfB Stuttgart

Lagens första möte för säsongen vann Freiburg med 3–1.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är St Pauli. Freiburg tar sig an Werder Bremen hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 15.30.

VfB Stuttgart–Freiburg 1–0 (0–0)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 1–0 (90) Ermedin Demirovic.

Varningar, VfB Stuttgart: Atakan Karazor, Ermedin Demirovic, Maximilian Mittelstaedt, Sebastian Hoeness. Freiburg: Julian Schuster, Jan-Niklas Beste.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 4-1-0

Freiburg: 2-1-2

Nästa match:

VfB Stuttgart: St Pauli, borta, 7 februari 15.30

Freiburg: Werder Bremen, hemma, 7 februari 15.30