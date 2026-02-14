Ermedin Demirovic matchhjälte när VfB Stuttgart slog Köln

VfB Stuttgart-seger med 3–1 mot Köln

Ermedin Demirovic gjorde två mål för VfB Stuttgart

Andra förlusten i rad för Köln

Två sena mål avgjorde en målmässigt jämn match för VfB Stuttgart hemma mot Köln i Bundesliga på lördagen. Ermedin Demirovic gjorde 2–1 i 84:e minuten – och Deniz Undav gjorde 3–1 på tilläggstid.

Ermedin Demirovic med två mål för VfB Stuttgart

Ermedin Demirovic öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav VfB Stuttgart en tidig ledning.

Ragnar Ache kvitterade för Köln på pass av Gian-Luca Waldschmidt i 79:e minuten. Ermedin Demirovic såg med sex minuter kvar att spela till att VfB Stuttgart tog ledningen framspelad av Ramon Hendriks. VfB Stuttgart ökade ledningen till 3–1 bara sex minuter senare genom Deniz Undav. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

VfB Stuttgart har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köln har två vinster och tre förluster och 6–8 i målskillnad.

VfB Stuttgart ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Köln ligger på elfte plats.

När lagen senast möttes vann VfB Stuttgart med 2–1.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Heidenheim. Lagen möts söndag 22 februari 19.30 på Voith-Arena.

VfB Stuttgart–Köln 3–1 (1–0)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 1–0 (15) Ermedin Demirovic, 1–1 (79) Ragnar Ache (Gian-Luca Waldschmidt), 2–1 (84) Ermedin Demirovic (Ramon Hendriks), 3–1 (90) Deniz Undav.

Varningar, VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic, Bilal El Khannouss, Jeff Chabot, Chris Fuehrich. Köln: Jakub Kaminski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 3-1-1

Köln: 2-0-3

Nästa match:

VfB Stuttgart: FC Heidenheim, borta, 22 februari 19.30