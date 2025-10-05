Eskilstuna United ny serieledare efter seger i toppmötet med Uppsala IK Dam

Eskilstuna United segrade – 3–1 mot Uppsala IK Dam

Eskilstuna Uniteds sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Michaela Van Den Bulk avgjorde för Eskilstuna United

Eskilstuna United kliver upp i topp av Elitettan efter söndagens hemmaseger mot Uppsala IK Dam i toppmötet. Slutresultatet blev 3–1 (1–0), vilket innebär att Uppsala IK Dam petades ner på andra plats i tabellen.

Segern var Eskilstuna Uniteds sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Eskilstuna United–Uppsala IK Dam – mål för mål

Eskilstuna United fick en bra start på matchen när Elizabeth Mclaughlin Rappole gjorde målet redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen gjorde Josefin Baudou mål på straff och kvitterade för Uppsala IK Dam.

I 69:e minuten slog Michaela Van Den Bulk till och gav Eskilstuna United ledningen.

Viivi Ollonqvist såg med åtta minuter kvar att spela till att Eskilstuna United ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Eskilstuna United Bollstanäs borta på Bollstanäs IP 13.00 medan Uppsala IK Dam spelar hemma mot Elfsborg 14.00.

Eskilstuna United–Uppsala IK Dam 3–1 (1–0)

Elitettan, Tunavallen

Mål: 1–0 (20) Elizabeth Mclaughlin Rappole, 1–1 (53) Josefin Baudou, 2–1 (69) Michaela Van Den Bulk, 3–1 (82) Viivi Ollonqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilstuna United: 4-1-0

Uppsala IK Dam: 3-0-2

Nästa match:

Eskilstuna United: Bollstanäs SK, borta, 11 oktober

Uppsala IK Dam: IF Elfsborg, hemma, 11 oktober