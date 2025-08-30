Eskilstuna United tog klar seger mot Jitex BK

Eskilstuna United-seger med 3–1 mot Jitex BK

Eskilstuna Uniteds femte seger på de senaste sex matcherna

Viivi Ollonqvist avgjorde för Eskilstuna United

Eskilstuna United startade bra i matchen mot Jitex BK på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–1 i matchen i Elitettan.

Segern var Eskilstuna Uniteds femte på de senaste sex matcherna.

Eskilstuna United–Jitex BK – mål för mål

Eskilstuna United fick en bra start på matchen. Elizabeth Mclaughlin Rappole slog till, redan i elfte minuten. I 55:e minuten slog Viivi Ollonqvist till, och gjorde 2–0.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Felicia Rogic och ökade ledningen för Eskilstuna United.

Ida Kjellman reducerade för Jitex BK med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Jitex BK inte med.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Eskilstuna United på tredje plats och Jitex BK på sjätte plats.

Lördag 6 september spelar Eskilstuna United borta mot Elfsborg 16.00 och Jitex BK mot Uppsala IK Dam hemma 14.00 på Åbyvallen.

Eskilstuna United–Jitex BK 3–1 (1–0)

Elitettan, Tunavallen

Mål: 1–0 (11) Elizabeth Mclaughlin Rappole, 2–0 (55) Viivi Ollonqvist, 3–0 (61) Felicia Rogic, 3–1 (78) Ida Kjellman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilstuna United: 4-0-1

Jitex BK: 0-0-5

Nästa match:

Eskilstuna United: IF Elfsborg, borta, 6 september

Jitex BK: IK Uppsala Fotboll, hemma, 6 september