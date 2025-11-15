Klart nu: Mallbacken åker ur serien efter ny förlust
- Eskilstuna United-seger med 3–0 mot Mallbacken
- Eskilstuna Uniteds nionde seger på de senaste tio matcherna
- Felicia Rogic matchvinnare för Eskilstuna United
Hela säsongen har varit tung för Mallbacken. På lördagen blev det klart att laget åker ur Elitettan efter ännu en förlust, 0–3 (0–1) borta mot Eskilstuna United. Laget lyckades bara ta fyra segrar den här säsongen.
Eskilstuna United höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.
Eskilstuna United–Mallbacken – mål för mål
Efter 27 minuters spel gjorde Eskilstuna United 1–0. Emma Bülow ökade Eskilstuna Uniteds ledning med knappa kvarten kvar.
Sheila van den Bulk också 3–0 i 81:a minuten.
Eskilstuna United är klara seriesegrare.
Eskilstuna United–Mallbacken 3–0 (1–0)
Elitettan, Tunavallen
Mål: 1–0 (27) Felicia Rogic, 2–0 (76) Emma Bülow, 3–0 (81) Sheila van den Bulk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eskilstuna United: 5-0-0
Mallbacken: 0-1-4
