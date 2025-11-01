Eskilstuna United vann toppmötet mot Kif Örebro med 5–0

Felicia Rogic med två mål för Eskilstuna United

Sjätte raka segern för Eskilstuna United

19:e segern för Eskilstuna United

Eskilstuna United tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Kif Örebro i Elitettan på lördagen med 5–0 (3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Med två omgångar kvar är Kif Örebro på fjärde plats i tabellen, medan Eskilstuna United leder serien.

– Katastrof, idag var vi inte oss själva. Vi behöver nu rannsaka oss själva och fundera på varför detta skedde och kan bara gratulera Eskilstuna United till avancemang, tyckte Kif Örebros tränare Fredrik Andersson, efter matchen.

Det här var Eskilstuna Uniteds tolfte nolla den här säsongen.

Det här innebär att Eskilstuna United nu har sex segrar i följd i Elitettan.

Felicia Rogic tvåmålsskytt för Eskilstuna United

Felicia Rogic öppnade målskyttet redan i åttonde minuten och gav Eskilstuna United ledningen.

Laget gjorde 0–2 i 19:e minuten när Felicia Rogic återigen fick träff.

I 36:e minuten gjorde Eskilstuna United 0–3 genom Wilma Öhman. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Gabrielle Rose Rennie och ökade ledningen för Eskilstuna United.

I 90:e minuten gjorde Emma Bülow också 0–5.

Kif Örebro har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 14–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

I nästa match, lördag 8 november möter Kif Örebro Bollstanäs borta på Bollstanäs IP 13.00 medan Eskilstuna United spelar borta mot Gamla Upsala SK Dam 14.00.

Kif Örebro–Eskilstuna United 0–5 (0–3)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 0–1 (8) Felicia Rogic, 0–2 (19) Felicia Rogic, 0–3 (36) Wilma Öhman, 0–4 (62) Gabrielle Rose Rennie, 0–5 (90) Emma Bülow.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kif Örebro: 3-1-1

Eskilstuna United: 5-0-0

Nästa match:

Kif Örebro: Bollstanäs SK, borta, 8 november

Eskilstuna United: Gamla Upsala SK, borta, 8 november