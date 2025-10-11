Eskilstuna Uniteds fina svit håller i sig efter 4–1 mot Bollstanäs

Eskilstuna United-seger med 4–1 mot Bollstanäs

Eskilstuna Uniteds åttonde seger på de senaste nio matcherna

Felicia Rogic matchvinnare för Eskilstuna United

Det går fortsatt bra för Eskilstuna United i Elitettan. På lördagen mötte laget Bollstanäs på Bollstanäs IP och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Bollstanäs blev 4–1 (3–0).

Bollstanäs–Eskilstuna United – mål för mål

Felicia Rogic gjorde 1–0 till Eskilstuna United efter bara två minuter.

Felicia Rogic fann nätet återigen och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 i 13:e minuten.

I 23:e minuten ökade ledningen till Eskilstuna United 0–3 när Viivi Ollonqvist slog till. Det dröjde till den 71:a minuten innan Viivi Ollonqvist ökade ledningen.

Soliana Yonas Katzay reducerade för Bollstanäs med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Bollstanäs.

Nästa motstånd för Bollstanäs är Sunnanå. Lagen möts söndag 19 oktober 14.00 på Electrolux Home Arena. Eskilstuna United tar sig an Trelleborg hemma lördag 18 oktober 15.00.

Bollstanäs–Eskilstuna United 1–4 (0–3)

Elitettan, Bollstanäs IP

Mål: 0–1 (2) Felicia Rogic, 0–2 (13) Felicia Rogic, 0–3 (23) Viivi Ollonqvist, 0–4 (71) Viivi Ollonqvist, 1–4 (79) Soliana Yonas Katzay.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bollstanäs: 1-1-3

Eskilstuna United: 4-1-0

Nästa match:

Bollstanäs: Sunnanå SK, borta, 19 oktober

Eskilstuna United: Trelleborgs FF, hemma, 18 oktober