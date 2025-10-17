Espanyol avgjorde i andra halvlek mot Real Oviedo

Espanyol vann med 2–0 mot Real Oviedo

Kike Garcia avgjorde för Espanyol

Andra raka förlusten för Real Oviedo

Espanyol vann bortamatchen i La Liga mot Real Oviedo på fredagen. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter att Espanyol avgjort matchen i andra halvlek.

Elche nästa för Espanyol

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 70:e minuten innan Kike Garcia gav Espanyol ledningen.

Pere Milla såg till att Espanyol ökade ledningen med åtta minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

För Espanyol gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Real Oviedo är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Espanyol som så sent som den 16 oktober låg på nionde plats.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Espanyol är Elche. Lagen möts lördag 25 oktober 16.15.

Real Oviedo–Espanyol 0–2 (0–0)

La Liga

Mål: 0–1 (70) Kike Garcia, 0–2 (82) Pere Milla.

Varningar, Real Oviedo: Santiago Colombatto, Alberto Reina. Espanyol: Pere Milla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 1-0-4

Espanyol: 1-2-2

Nästa match:

Espanyol: Elche, hemma, 25 oktober