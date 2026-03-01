Espanyol kryssade på bortaplan mot Elche

Elche och Espanyol kryssade

Rafa Mir kvitterade på övertid

Villarreal nästa för Elche

Lagen delade på poängen när Elche och gästande Espanyol möttes i La Liga, på söndagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Elche–Espanyol – mål för mål

Espanyol tog en tidig ledning när Kike Garcia gjorde målet redan i sjunde minuten. Elche kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Marc Aguado.

Carlos Romero slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Edu Exposito och gav Espanyol ledningen. Kvitteringen kom på övertid när Rafa Mir slog till och gjorde mål på straff för Elche. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Säsongens första möte lagen emellan vann Espanyol med 1–0.

Nästa motstånd för Espanyol är Real Oviedo. Lagen möts måndag 9 mars 21.00 på RCDE Stadium.

Elche–Espanyol 2–2 (1–1)

La Liga, Estadio Martinez Valero

Mål: 0–1 (7) Kike Garcia, 1–1 (42) Marc Aguado, 1–2 (57) Carlos Romero (Edu Exposito), 2–2 (90) Rafa Mir.

Varningar, Elche: Rafa Mir. Espanyol: Edu Exposito, Roberto Fernandez, Urko Gonzalez de Zarate, Charles Pickel, Tyrhys Dolan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 0-2-3

Espanyol: 0-2-3

Nästa match:

Espanyol: Real Oviedo, hemma, 9 mars 21.00