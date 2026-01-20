Esse och Wright blev matchvinnare hemma mot Millwall

Coventry-seger med 2–1 mot Millwall

Haji Wright avgjorde för Coventry

Andra raka segern för Coventry

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Coventry, som vann matchen hemma mot Millwall i Championship på tisdagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Haji Wright blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 78 minuter.

Norwich City nästa för Coventry

Romain Esse slog till redan i tolfte minuten och gav Coventry ledningen. Millwall kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Mihailo Ivanovic efter pass från Femi Azeez.

Haji Wright gjorde det matchavgörande målet på pass av Brandon Thomas-Asante i 78:e minuten.

Millwall ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Coventry leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Coventry tar sig an Norwich City i nästa match borta måndag 26 januari 21.00. Millwall möter Charlton hemma lördag 24 januari 13.30.

Coventry–Millwall 2–1 (1–1)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 1–0 (12) Romain Esse, 1–1 (29) Mihailo Ivanovic (Femi Azeez), 2–1 (78) Haji Wright (Brandon Thomas-Asante).

Varningar, Coventry: Josh Eccles, Romain Esse. Millwall: Zak Sturge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-1-2

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Coventry: Norwich City FC, borta, 26 januari 21.00

Millwall: Charlton Athletic, hemma, 24 januari 13.30