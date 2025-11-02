Esteban Lepaul låg bakom segern för Rennes mot Strasbourg

Seger för Rennes med 4–1 mot Strasbourg

Esteban Lepaul med tre mål för Rennes

Mohamed Kader Meite avgjorde för Rennes

Ett hattrick stod Rennes Esteban Lepaul för i matchen mot Strasbourg i Ligue 1 herr. Rennes vann på hemmaplan med 4–1 (2–0).

Esteban Lepaul slog till redan i nionde minuten och gav Rennes ledningen.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 35:e minuten när Mohamed Kader Meite fick träff. Direkt efter pausen ökade Esteban Lepaul Rennes ledning.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Esteban Lepaul och ökade ledningen för Rennes och fullbordade därmed sitt hattrick.

Sebastian Nanasi reducerade för Strasbourg på pass av Valentin Barco i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Strasbourg.

Rennes har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 11–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 13–9 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 april på Stade de la Meinau.

I nästa match möter Rennes Paris FC borta på fredag 7 november 20.45. Strasbourg möter Lille söndag 9 november 17.15 hemma.

Rennes–Strasbourg 4–1 (2–0)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 1–0 (9) Esteban Lepaul, 2–0 (35) Mohamed Kader Meite, 3–0 (48) Esteban Lepaul, 4–0 (60) Esteban Lepaul, 4–1 (77) Sebastian Nanasi (Valentin Barco).

Varningar, Rennes: Przemyslaw Frankowski. Strasbourg: Ben Chilwell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 1-3-1

Strasbourg: 2-1-2

Nästa match:

Rennes: Paris FC, borta, 7 november

Strasbourg: LOSC Lille, hemma, 9 november