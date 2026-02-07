Esteban Lepaul nätade i Rennes förlust

Lens vann med 3–1 mot Rennes

Lens nionde seger på de senaste tio matcherna

Ruben Aguilar avgjorde för Lens

Rennes förlorade mot Lens på bortaplan i Ligue 1 herr på Stade Bollaert-Delelis. 3–1 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Lens–Rennes – mål för mål

Esteban Lepaul öppnade målskyttet redan i åttonde minuten och gav gästande Rennes en tidig ledning. Lens kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Odsonne Edouard efter pass från Ruben Aguilar.

Lens gjorde också 2–1 i 54:e minuten när Ruben Aguilar hittade rätt framspelad av Florian Thauvin. Allan Saint-Maximin ökade Lens ledning med knappa kvarten kvar. Saint-Maximin fullbordade därmed Lens vändning.

Nästa motstånd för Rennes är PSG. Lagen möts fredag 13 februari 19.00 på Roazhon Park.

Lens–Rennes 3–1 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 0–1 (8) Esteban Lepaul, 1–1 (41) Odsonne Edouard (Ruben Aguilar), 2–1 (54) Ruben Aguilar (Florian Thauvin), 3–1 (78) Allan Saint-Maximin.

Varningar, Lens: Adrien Thomasson, Ruben Aguilar, Mamadou Sangare. Rennes: Breel Embolo, Arnaud Nordin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 4-0-1

Rennes: 1-1-3

Nästa match:

Rennes: Paris Saint-Germain, hemma, 13 februari 19.00