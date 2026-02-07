Esteban Lepaul nätade i Rennes förlust
- Lens vann med 3–1 mot Rennes
- Lens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Ruben Aguilar avgjorde för Lens
Rennes förlorade mot Lens på bortaplan i Ligue 1 herr på Stade Bollaert-Delelis. 3–1 (1–1) slutade matchen på lördagen.
Lens–Rennes – mål för mål
Esteban Lepaul öppnade målskyttet redan i åttonde minuten och gav gästande Rennes en tidig ledning. Lens kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Odsonne Edouard efter pass från Ruben Aguilar.
Lens gjorde också 2–1 i 54:e minuten när Ruben Aguilar hittade rätt framspelad av Florian Thauvin. Allan Saint-Maximin ökade Lens ledning med knappa kvarten kvar. Saint-Maximin fullbordade därmed Lens vändning.
Nästa motstånd för Rennes är PSG. Lagen möts fredag 13 februari 19.00 på Roazhon Park.
Lens–Rennes 3–1 (1–1)
Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis
Mål: 0–1 (8) Esteban Lepaul, 1–1 (41) Odsonne Edouard (Ruben Aguilar), 2–1 (54) Ruben Aguilar (Florian Thauvin), 3–1 (78) Allan Saint-Maximin.
Varningar, Lens: Adrien Thomasson, Ruben Aguilar, Mamadou Sangare. Rennes: Breel Embolo, Arnaud Nordin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lens: 4-0-1
Rennes: 1-1-3
Nästa match:
Rennes: Paris Saint-Germain, hemma, 13 februari 19.00
